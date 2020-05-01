الخرطوم وجوبا تؤكدان ضرورة إيجاد حلول جذرية فىمنطقة أبيى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، على ضرورة إيجاد حلول جذرية ونهائية للأحداث في منطقة أبيي (الحدودية بين البلدين) خلال اليومين القادمين.

وأجرى دقلو اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع توت قلواك، ناقشا خلاله التطورات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة الأحداث التي وقعت في منطقة ابيي، وراح ضحيتها عدد من الأرواح.

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وأكد الطرفان أن مثل هذه المشكلات التي تقع من حين لآخر لا يمكن أن تؤثر على العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين الشقيقين.



وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني بالتعازي الحارة لأسر الضحايا على فقدهم، متعهدا بحل جميع المشكلات حلا نهائيا في القريب العاجل.