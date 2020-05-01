موجهة للفلسطينيين.. طائرة مساعدات طبية تركية تصل تل أبيب

تل أبيب/ الخليج 365

وصلت طائرة شحن تركية الخميس، مطار "بن غوريون" في تل أبيب، تحمل مساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة جائحة كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المساعدات الطبية أفرغت من الطائرة، تحت إشراف السفارة التركية لدى تل أبيب، على أن تسلم للسلطة الفلسطينية، بعد انتهاء الإجراءات الروتينية.

يشار أن الطائرة التركية انطلقت مساء الخميس، من مطار "أتاتورك" بإسطنبول، وعلى متنها مستلزمات طبية منها كمامات وبدلات واقية،لابحسب مراسل الخليج 365.

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وبلغ وزن طرود المساعدات الطبية 15 طنا، حيث تضم نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

والخميس، أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن بلاده سترسل المساعدات الطبية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و297 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 233 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و37 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.