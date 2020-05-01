تجمع حقوقي: إطلاق سراح باحث سعودي موقوف منذ 4 سنوات

إسطنبول/ الخليج 365- وفق حساب "معتقلي الرأي" تم إطلاق سراح الشيخ إبراهيم السكران

- "السكران" أوقفته السلطات داخل منزله بالرياض في يونيو 2016

- لم تعلن السلطات السعودية رسميا إطلاق سراح "السكران"



أعلن تجمع سعودي حقوقي، مساء الخميس، إطلاق سراح باحث إسلامي موقوف منذ 4 سنوات بالمملكة.



وقال حساب "معتقلي الرأي" (تجمع سعودي معارض)، على موقع تويتر: "تم الإفراج عن الشيخ إبراهيم السكران (44 عاما) بعد 4 سنوات من الاعتقال التعسفي".



وتابع: "في وسط غُمّة حزننا التي ما انقشعت لموت شيخ الحقوقيين الدكتور عبدالله الحامد، فقد أثلج صدورنا خبر خروج الشيخ الفاضل إبراهيم السكران بخير".



ولم تعلن السلطات السعودية رسميا إطلاق سراح "السكران" حتى الساعة 21:30 (ت.غ).



Advertisements

و"السكران" (44 عاما) باحث ومحامي سعودي، أوقفته السلطات في يونيو/حزيران 2016 من منزله بالرياض، وعزا نشطاء سعوديون آنذاك سبب توقيفه إلى معارضته لسياسات المملكة.



وقضت محكمة سعودية، بسجن الباحث إبراهيم السكران 5 سنوات.



وقبل نحو أسبوع، توفى رائد الإصلاح، المفكر والناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد، داخل محبسه عن عمر ناهز 70 عاما؛ ما أثار انتقادات حادة داخل وخارج المملكة.



وعادة لا تعلن السلطات السعودية عن حالات الوفاة في المعتقلات، ولا تفصح عن أعداد سجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، وترفض السماح لمنظمات حقوقية بمراقبة أوضاع المعتقلين.



وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حقوق الإنسان والموقوفين، غير أنها أكدت مرارا التزامها تنفيذ القانون بشفافية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.