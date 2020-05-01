إسرائيل تقصف أهدافا جنوبي سوريا

إسطنبول / الخليج 365

قصفت مروحيات إسرائيلية، مساء الخميس، أهدافا جنوبي سوريا انطلاقًا من أجواء الجولان السوري المحتل.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن مروحيات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من أجواء الجولان، على أهداف جنوبي سوريا.

Advertisements

ولم توضح وكالة النظام طبيعة النقاط التي استهدفتها المروحيات الإسرائيلية، وموقعها بالضبط، والعناصر الموجودة فيها، مكتفية بالقول إن الأضرار كانت مادية فقط دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر على الفور أي تاكيد رسمي للقصف من الجانب الإسرائيلي.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.