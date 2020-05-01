اليمن يرحب بحظر أنشطة "حزب الله" اللبناني في ألمانيا

اليمن/ الخليج 365

رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بحظر أنشطة "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، معتبرة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ)، عن وزارة الخارجية قولها إن "القرار الألماني خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

وأضافت أن "حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات، وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الداخلية الألمانية، حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها، وتصنيفه "منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم الوزارة، ستيف ألتر، إن "حزب الله، منظمة شيعية إرهابية، وأن وزير الداخلية هورست سيهوفر، أصدر قرارًا بحظر أنشطته في البلاد".

وحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" الاستخباراتية المحلية، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع "حزب الله" في ألمانيا.

وفي 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ"حزب الله"، لكنها قاومت ضغوطا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.