مصر.. مقتل وإصابة 10 عسكريين إثر تفجير مدرعة في سيناء

إسطنبول / الخليج 365

أعلن الجيش المصري، مساء الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين؛ إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن "استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود"، دون تحديد عدد القتلى والمصابين.

Advertisements

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19:30 ت.غ.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت خلال العامين الماضيين.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.