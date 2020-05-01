شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح تأثير استنشاق «البخور» على الصوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، إن البخور لا يفطر الصائم حال استنشاقه.

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وأضاف ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن استنشاق البخور لا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب”.

وتابع الشيخ الخثلان “أن بعض أهل العلم كره أن يتعمد الصائم استنشاق البخور، لأنه يُخشى أن يكون له جرم فيذهب إلى المعدة”.