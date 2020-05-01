ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 26771 بعد تسجيل 674 وفاة جديدة

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الصحة البريطانية يوم الخميس أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى 26771 بعد تسجيل 674 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
وسجلت البلاد في المجمل 171253 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، في ارتفاع بمقدار 6032 حالة عن اليوم السابق.
وتم تسجيل أرقام الوفيات حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) يوم 29 أبريل نيسان، بينما تم تسجيل البيانات الخاصة بالإصابات المؤكدة بالفيروس حتى التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) يوم 30 أبريل نيسان.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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