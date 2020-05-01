دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات فرنسا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ نهاية مارس

باريس (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا زاد يوم الخميس 289 أو 1.2 في المئة إلى 24376 وهي أقل زيادة في يوم بخلاف عطلة نهاية الأسبوع منذ نهاية مارس آذار.

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الفائقة تراجع إلى 4019 من 4207 يوم الأربعاء في تراجع لليوم 22 على التوالي.

كما تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات مجددا إلى 26283 من 26834 وهو ما يشير إلى تراجع مستمر لم ينقطع منذ أكثر من أسبوعين.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)