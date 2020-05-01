شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين الحادث الإرهابي بمدينة بئر العبد بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة التابعة للجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء اليوم الخميس ، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من القوات المسلحة المصرية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الغادر لن يُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن تطهير أرض مصر من هذه الجماعات الإرهابية الضالة.

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وعبر عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لحماية أمن مصر، وسلامة أراضيها، واستقرارها، والدفاع عن أبنائها ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن مصر والأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء القوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.