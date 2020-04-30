شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تُدشن أكاديميتها الإلكترونية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية المتعلقة بالتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

وتهدف الأكاديمية إلى رفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة الكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءات منسوبي النيابة العامة.

وتتيح الأكاديمية أداة الفصول الافتراضية التي يتم توظيفها لأغراض التدريب وهي بيئة تدريبية متزامنة تتم من خلال نقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة لصفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، كما توفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة على الاستفسارات.

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وتستهدف أكاديمية النيابة العامة في خططها المستقبلية برامج مجتمعية تهدف لرفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية، لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.