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الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 10 من عناصره بانفجار شمال سيناء

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عناصر من الجيش المصري شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان مقتضب: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وأضاف الرفاعي: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

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ولم يذكر الرفاعي العدد الدقيق للقتلى بين الجيش المصري جراء الانفجار.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.

 

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