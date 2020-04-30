ابوظبي: أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء عن تفعيل مرحلة متطورة لنظام "المحاكمة عن بعد" على مستوى الإمارة عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، حسبما جاء في بيان رسمي الخميس.
وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إنّ "اجمالي مواقع التحقيق عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي بلغت 44 موقعاً، موزعة على 65 منصة".
وبلغ عدد المواقع مع النيابات الاتحادية في الإمارة 9 مواقع و7 غرف تابعة لشرطة ابوظبي "ضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".
وأوضح أنه بموجب نظام الربط، يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم النزلاء طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز.
كما يمكن متابعة الجلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث يتم البت في طلب النزيل من موقع السجن من دون اضطراره للحضور.
ويتضمن المشروع تمكين النزلاء والموقوفين في المؤسسات العقابية والإصلاحية من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارج المؤسسات العقابية مما يسهم في تسهيل إجراءات وسرعة المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات تطور المحاكمة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.