طائرات إماراتية أعادت 37 ألفا لبلدانهم

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دبي: ساعد قطاع الطيران في دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات 37 ألفا و469 مسافرا على العودة إلى بلدانهم.

وقامت الطائرات الإماراتية بتشغيل 312 رحلة عودة خاصة من قبل 54 شركة طيران في ظل بقاء رحلات الركاب العادية معلقة مؤقتًا في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

وكان تنفيذ التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بدأ في 24 آذار/مارس كجزء من مجموعة شاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات على مستوى مطارات الدولة ككل لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات" في بيان إنه "لطالما اشتهر قطاع الطيران في دبي بنهجه التعاوني والعمل بروح الفريق الواحد وهذا ما ازداد وضوحا خاصة مع بدء انتشار كوفيد-19".

واضاف سموه "هذا كان نتيجة للحفاظ على خطوط اتصال واضحة ومفتوحة مما أدى إلى دعم عملية اتخاذ القرارات المشتركة في وقتها المناسب والسعي الدؤوب لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إعادة عملائنا إلى ديارهم سالمين وبصحة جيدة وبالسرعة المطلوبة حيثما تسمح الظروف".

