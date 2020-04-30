دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters انخفاض عدد الإصابات والوفيات اليومية بسبب انخفاض عدد الإصابات والوفيات اليومية بسبب كورونا في إيطاليا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بسبب وباء كوفيد-19 في إيطاليا بلغ 285 يوم الخميس مقابل 323 قبل يوم، بينما بلغ عدد حالات الإصابة اليومية 1872 مقابل 2086 يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 فبراير شباط بلغ 27967 وهو ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا، والذي يشمل المتوفين والمتعافين، 205463 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاح في وحدات الرعاية الفائقة يوم الخميس 1694 شخصا مقارنة بالعدد السابق وهو 1795 شخصا مما يشير إلى استمرار التراجع على مدى فترة طويلة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)