دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جونسون: بريطانيا لا يزال أمامها طريق طويل لزيادة فحوص جونسون: بريطانيا لا يزال أمامها طريق طويل لزيادة فحوص كورونا

لندن (رويترز) - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن بريطانيا لا يزال أمامها طريق طويل لزيادة عدد فحوص فيروس كورونا التي تجريها لأن الحكومة لا تزال بعيدة عن هدفها للفحوص اليومية.

وانقضت يوم الخميس مهلة لبريطانيا كي تحقق هدف إجراء 100 ألف فحص يوميا. وأظهرت أحدث الأرقام أن 81611 فحصا أجريت يوم الأربعاء. ومن المتوقع نشر أرقام الخميس يوم الجمعة.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي يومي "ستسمعون المزيد خلال اليومين المقبلين بشأن النقطة التي نقف عندها فيما يتعلق بالفحوص. من الواضح أنه لا يزال أمامنا طريق طويل".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)