شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: العراق يواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالقطاع إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23 %اعتبارا من مايو أيار في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، وإن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.
وبحسب "رويترز"، تنتج شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني نصيب الأسد من الإنتاج العراقي ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، مما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.
وقال مسؤول كبير بشركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات "المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق".
وقال المسؤول الكبير إن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني.
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