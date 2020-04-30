شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التليفزيون السودانى يحقق فى إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر التلفزيون السودانى في نشرة الأخبار الرئيسية عن بث أذان المغرب مبكرا بـ 10 دقائق، مما أدى إلى إفطار البعض مبكرا عن الموعد الأصلى، وذلك يوم الأحد الماضى، كما أعلن أنه سيتم التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين.

وقال مذيع النشرة:“بث التلفزيون السوادني مساء اليوم أذانالمغرب مبكرا بـ 10 دقائق تقريبا عن موعد غروب الشمس، مما أربك من كانوا يشاهدونه فى ذلك الوقت، وتأسف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن ذلك الخطأ والذى تحقق بشأنه الآن بمحاسبة المسئولين عن حدوثة"

وكان لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السودانى، كشف تفاصيل إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق، موضحًا أنه خطأ فادح لأن عددًا كبيرًا من السودانيين يشاهدون تليفزيون السودان، ويقدم التليفزيون الصلاة، خاصة فى رمضان قبل الإفطار يشاهده عدد كبير من الناس ليعرفوا موعد الإفطار وما حدث.



تلفزيون السوادن

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه نتيجة التحقيقات الأولية كشفت عن أن عدد من الإعلانات كان ينبغي أن تبث قبل فترة المغرب، موضحا أن فنى المونتاج أخطأ ووضع الأذان في منتصف الإعلان، ولذلك بث قبل موعد الإفطار بعشرة دقائق ثم بعد 10 دقائق أتى الأذان الثانى.

Advertisements

وذكر أن أشخاصا كثيرين فطروا على هذا الأذان، مردفًا: "أنا شخصيا فطرت على هذا الأذان"، موضحا أن هناك فتاوى بأن الإفطار عادى، ولا شىء فيه.

وكانت إدارة التلفزيون السوداني نشرت في نشرة الأخبار الرئيسية، مساء الأحد، اعتذارا عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيس بوك عن مسئول في إدارة التلفزيون قوله : إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة.

وأشارت وسائل الإعلام ، إلى أن "السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب" ، وتسبب الأمر في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا، وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن عددا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب.