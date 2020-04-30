شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يصدر قرارا بنقل 29 دبلوماسياً إلى الديوان العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الخارجية الكويتى قراراً باحالة 24 دبلوماسياً من جهة عملهم إلى ديوان وزارة الخارجية بينهم 5 مستشارين، و19 سكرتيراً «أول وثاني»، في العديد من الدول اللاتينية والاوروبية والآسيوية. كما نص القرار باحالة 5 دبلوماسيين من الوفد الدائم في نيويورك الى الديوان العام بينهم مستشار و3 سكرتير اول وملحق دبلوماسي.وفق القبس الكويتية.



وعلى صعيد آخر نفت مصادر رفيعة المستوى لـ"القبس" ، الأنباء المتداولة عن تعديل وزاري وشيك يطال عددا من الحقائب في الحكومة الكويتية، مؤكدة أن هذه المعلومات إشاعة لا أساس لها من الصحة.

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وقالت المصادر، إن الفريق الحكومي يعمل بكامل طاقته في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، ولا مجال للحديث عن تعديل في الجسد الوزاري في الوقت الراهن.

ومن جهة أخرى تم تنفيذ حركة تعيينات وتدوير وفق قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بالتنسيق والتشاور مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام،وكشفت مصادر أمنية عن التعيينات في كل من مكتبي الوزير والوكيل وقطاع التعليم والتدريب الشرطي والمرور، والتي من المرجح أن تنقل تبعية الإشراف عليه إلى مكتب الوكيل وقطاع نظم المعلومات، حيث جاءت التعيينات والتسكينات على النحو التالي، مكتب الوزير العميد طارق الخلاوي مدير عام مكتب الوزير، العميد سامي الفليج مساعد المدير العام لمكتب الوزير، العقيد مشعل الشطي مساعد المدير العام لمكتب الوزير للشؤون الفنية، وفى مكتب الوكيل، العميد حامد البالول مدير عام مكتب الوكيل، العميد محمد سليم العدساني مساعد مدير عام مكتب الوكيل لشؤون مكتب الوكيل،٭ العميد خالد عبدالكريم الطريجي مساعد مدير عام مكتب الوكيل للشؤون الفنية.



أما قطاع التعليم والتدريب الشرطي، فشملت الحركة فيه كلا من اللواء ناصر بورسلي مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، العميد علي الوهيب مساعد مدير عام شؤون الأكاديمية،العميد أحمد عبدالكريم فرحان مساعد مدير عام الشؤون الإدارية، العميد محمد بدر الرومي مساعد مدير عام شؤون الهيئة المساندة، العميد خالد البحوه مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات، العميد م.طارق الدوسري مدير عام نظم المعلومات وهندسة الاتصالات، العقيد .أسامة الوهيب مساعد مدير عام نظم المعلومات وهندسة الاتصالات، وفى قطاع الأمن الوطني العميد إسماعيل الياسين مدير عام الأمن الوطني، العميد جمال اللهو مساعد مدير عام الأمن الوطني.