تركيا تجلي 349 مواطنا من الكويت

إسطنبول/ الخليج 365

أجلت السلطات التركية الخميس، 349 من رعاياها العالقين في الكويت جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن طائرة تابعة للخطوط التركية، حطت في مطار إسطنبول الدولي، مساء الخميس، وعلى متنها 349 مواطنا قادمين من دولة الكويت.

يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وجرى نقل المسافرين عبر حافلات إلى مساكن طلابية في ولايتي إسطنبول، وجناق قلعة (غرب)، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، امتثالا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي 18 أبريل/نيسان الحالي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً مواطن من 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

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