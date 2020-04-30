ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على أجزاء واسعة جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، على أجزاء واسعة في اثنين من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المجعي إن "قواتنا تمكنت اليوم من إحراز تقدم في محوري المشروع وشارع الخلاطات، والسيطرة على أجزاء واسعة".

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وأضاف أن قواتهم تمكنت من السيطرة على تمركزات فقدتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتحاصر حاليا "معسكر حمزة" (في محور المشروع) جنوبي طرابلس.



وذكر المجعي أن تقدم قوات الوفاق يأتي بعد تمهيد من قبل المدفعية التي استطاعت تدمير عدة آليات مسلحة لمليشيا (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر.

ويأتي تقدم القوات الحكومية في إطار سلسلة من الهزام الميدانية التي كبدتها لميليشيا حفتر في معظم محاور القتال بطرابلس.

وتنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

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