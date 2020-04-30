السلطات السعودية تحيل المدون "رائف بدوي" إلى المحاكمة

إسطنبول/ الخليج 365

أحالت السلطات السعودية، المدون المسجون منذ 8 سنوات رائف بدوي، إلى المحاكمة، وفق خبر أورده حساب "معتقلي الرأي" (تجمع حقوقي سعودي).

وبحسب خبر نشره الحساب على "تويتر"، فإن إنصاف حيدر (زوجة بدوي)، قالت إن "السلطات أحالت بدوي إلى المحاكمة بسبب إضرابه عن الطعام".

وأوضحت حيدر أن إضراب رائف عن الطعام جاء "احتجاجًا على التعامل السيء المستمر من قبل إدارة السجن، وعدم السماح له بالاتصال معنا (أسرته)".



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ولم تصدر السلطات السعودية أية إيضاحات رسمية بشأن رائف، وعادةً لا تعلن عن أسماء الموقوفين لديها.

وقضت محكمة سعودية، في 7 مايو / أيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس "الشبكة الليبرالية الحرة"، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار).

وجاء الحكم على خلفية إدانته بـ"الإساءة" للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول 2015.

وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علنا عام 2015 في إثارة انتقادات دولية حادة ضد السلطات السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.