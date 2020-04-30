اليمن يعلن أول حالتي وفاة بكورونا

اليمن/ الخليج 365

أعلن اليمن، مساء الخميس، تسجيل أول حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن (حكومية)، في نشرتها اليومية، اطلعت عليها الخليج 365: "تم حتى مساء الخميس، رصد 6 حالات كورونا، بينها حالتا وفاة وحالة شفاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



والأربعاء، أعلنت اللجنة ذاتها رصد 5 حالات مؤكدة إصابتها بوباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وهي الحصيلة الإجمالية للإصابات بالبلاد.

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ورصدت اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في 10 أبريل/نيسان الجاري، في محافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.

والثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

وتعاني البلاد تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.

وتشهد، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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