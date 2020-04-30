شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستخدم جميع أنواع الزيوت النباتية في الطبخ؟ «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أنه يمكن استخدام جميع أنوع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي بما فيها “زيت الزيتون”.

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وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يمكن ما لم تصل درجة حرارة الزيت إلى مرحلة التدخين أو الاحتراق، مشيرة إلى أن درجة التدخين أو الاحتراق تختلف من كل نوع زيت إلى آخر.

وأشارت إلى أن زيتب الزيتون يتدخن أو يحترق عند درجة حرارة 210 درجات مئوية، مؤكدة أنه يفضل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة خصوصًا في القلي العميق، مثل زيت الفول السوداني، الكانولا، الذرة، دوار الشمس.