فلسطين والأردن تتفقان على فتح معبر جسر الملك حسين باتجاه واحد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

اتفقت فلسطين والأردن على فتح معبر جسر الملك حسين باتجاه واحد لإعادة الفلسطينيين العالقين في الأردن ابتداء من الأحد المقبل بمعدل 500 مسافر يوميا، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدء دخول العالقين الفلسطينيين في الأردن من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم، وذلك عقب محادثات رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مع الأشقاء في الأردن التي تكللت بالنجاح.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن عملية عودة العالقين إلى أرض الوطن ستستمر من يوم الأحد حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

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وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى "أنها استكملت كافة الجهود المطلوبة عبر فريق العمل المصغر لديها وفريق سفارتنا في الأردن، في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل معهم تمكنا من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم، بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات مواطنينا العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وأرقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة".

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أنه بعد التنسيق الكامل مع رئيس الوزراء محمد أشتية، بخصوص تلك العودة ومناقشتها تفصيلا في مجلس الوزراء، والتأكد من جاهزية وزارة الصحة للقيام بعملية الفحص في الاستراحة قبل نقلهم إلى محافظاتهم، وتعاون إدارة المعابر في هذه الترتيبات، انتقلت المرحلة الأخيرة إلى جهاز المخابرات العامة لإتمام الترتيبات المطلوبة مع الجانب الأردني والتي تكللت بالنجاح من خلال الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الجهاز أمس الثلاثاء.

وشددت الخارجية في بيان، على أن هذا الجهد برمته تم بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي "تابع معنا هذه العملية منذ اللحظة الأولى".

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وسيستكمل رئيس جهاز المخابرات العامة في القريب العاجل جهوده المميزة مع الجانب الأردني حتى تتمكن اللجنة الوزارية المشكلة من عديد الوزارات وبرئاسة الخارجية من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التمكن من إعادة بقية العالقين في دول العالم عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا داخل حدود المملكة

من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة بكورونا المستجد في المملكة، اليوم، مقابل تسجيل حالتين لسائقين عربيين على الحدود، وتم التعامل معهما حسب القواعد.

"جابر": إجراء أكثر من 3500 فحص كورونا في جميع مناطق المملكة

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن وزير الصحة أكد أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 77 حالة، ويصل بذلك العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا مع احتساب حالتي اليوم 451 حالة.

واشار جابر، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3500 فحص كورونا في جميع مناطق المملكة اليوم وكانت نتائجها جميعها سلبيةأ