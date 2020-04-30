بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس إذا انتخب رئيسا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسجد قبة الصخرة في القدسبايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس إذا انتخب رئيسا

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الأربعاء بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة.

وشدد بايدن في الوقت نفسه على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.

وأعرب بايدن عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب، وقال إن السفارة "ما كان ينبغي أن تنقل من مكانها" قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب".. "لكن ما سأفعله ... هو أنني سأعيد أيضاً فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".

المصدر: أ ف ب