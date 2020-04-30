تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الأربعاء بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة.
وشدد بايدن في الوقت نفسه على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.
وأعرب بايدن عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب، وقال إن السفارة "ما كان ينبغي أن تنقل من مكانها" قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب".. "لكن ما سأفعله ... هو أنني سأعيد أيضاً فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".
المصدر: أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس إذا انتخب رئيسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.