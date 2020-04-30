دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة: ارتفاع وفيات وزارة الصحة: ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3174

أنقرة (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 93 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2615 ليصل إجمالي الإصابات إلى 120204 أشخاص وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 48886، كما وصل إجمالي الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى أكثر من مليون شخص.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)