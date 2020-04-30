ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى باكستان إلى 15289 حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في باكستان ارتفع إلى 15 ألفا و289 شخصا، وذلك بعد تسجيل 404 حالات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم تسجيل 335 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد، وتعافى نحو 3425 حالة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، قال السفير الصيني لدى باكستان ياؤ ينج، إن باكستان ستتغلب على وباء "كورونا" قريبا، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة باكستان في التعامل مع الفيروس القاتل.



وجاءت تصريحات السفير الصيني خلال تسليم أكثر من 1500 عبوة غذائية للاجئين الأفغان إلى وزير الدولة لشؤون الأقاليم والمناطق الحدودية شهريار خان آفريدي، موضحا أن باكستان والصين تبذلان الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بالمبادرات الإقليمية والعالمية التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، واعترف بجهود باكستان لمساعدة اللاجئين الأفغان.