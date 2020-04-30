شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع اتفاقية مع الأونروا لدعم قطاع غزة لمواجهة «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.وفق الشرق الأوسط.

يأتى ذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء «كورونا» المستجد.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما .

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح صحفي، عقب التوقيع أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأكسجين، وأسرة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة.

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وتشمل أيضًا ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

وأضاف الربيعة، أن ذلك يعد تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، مبينا أن المملكة سبق أن قدمت مساعدات إلى دولة فلسطين بمبالغ تصل إلى 6.473.586.361 دولار، منها حوالى 250 مليون دولار خصصت للأونروا.