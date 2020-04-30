شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى ينفى نقل جنود لليبيا ويتخذ إجراءات ضد قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت القوات المسلحة السودانية نقل جنود إلى ليبيا، منتقدة بث قناة الجزيرة معلومات كاذبة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وقال العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم الخميس - إن قناة الجزيرة الاخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا، وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية، قيادة وشعبا، بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية.
وأكد أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، مضيفا: الحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين "عار عن الصحة"، وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية.
وتعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان.
ونقل البيان عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شكره لدولة الإمارات العربية قيادة وشعبا وأبناء الشيخ زايد لدعمهم السخي والمتواصل لأخوتهم السودانيين بلا منن ولا أذى.
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