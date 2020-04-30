اليمن يرحب بقرار ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله اللبنانى منظمة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها، وفق كالة الأنباء اليمينة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن هذا القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".
واضاف البيان:"حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".
وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت أنه لا ضغوط أمريكية وراء قرار حظر حزب الله اللبناني، وفى وقت سابق تحفظ الأمن الألماني على مقرا تابع لحزب الله اللبناني بعدما صنفت برلين حزب الله منظمة إرهابية، ونقل صناديق من داخل مقر الحزب.
وتجمعت الشرطة الألمانية أمام مقر الحزب عقب إدراج الحزب منظمة إرهابية، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.
ونوهت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.
وقد أكد وزير داخلية ألمانيا، أن حزب الله منظمة إرهابية حاولت استخدام أراضي ألمانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
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