البحرين: 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 40

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 40 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 109 حالات تعود لعمالة وافدة فيما تعود 6 حالات لمخالطين لمصابين وحالة قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الإجمالي للحالات "المتعافية" في البحرين بلغ بذلك 1495 حالة حتى الان بعد شفاء 40 حالة جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

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وذكرت ان عدد الحالات القائمة بلغ 1534 حالة منها 1533 حالة مستقرة وحالة تحت العناية.

وكانت البحرين أعلنت الخميس الماضي تسجيل ثامن حالة وفاة بالفيروس مشيرة إلى أنها تعود لوافد (36 عاما) كان يعاني أيضا من ظروف صحية وأمراض كامنة.