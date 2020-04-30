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فايزر تسعى لإنتاج من 10 إلى 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية العام

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فايزر تسعى لإنتاج من 10 إلى 20 مليون جرعة من لقاح بحلول نهاية العام

زوريخ/جنيف (رويترز) - قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية يوم الخميس إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقوم بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وقالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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