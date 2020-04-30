دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فايزر تسعى لإنتاج من 10 إلى 20 مليون جرعة من لقاح فايزر تسعى لإنتاج من 10 إلى 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية العام

زوريخ/جنيف (رويترز) - قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية يوم الخميس إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقوم بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وقالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)