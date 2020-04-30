كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا في إجابات على أسئلتكم

أدى تفشي وباء فيروس كورونا في العالم إلى إصابة أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الان، وإعلان حالة الاغلاق العام وتقييد حركة الناس في العديد من دول العالم في محاولة للحد من تفشي الفيروس.
نحاول هنا أن نجيب على عدد من أبرز ما وصلنا من أسئلة واستفسارات بشأن هذا الوباء وتأثيراته وأعراضه وطبيعة الفيروس المسبب له فضلا عن سبل الوقاية منه.Click here to see the BBC interactive © BBC
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