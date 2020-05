كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا في إجابات على أسئلتكم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images يسبب فيروس يسبب فيروس كورونا ، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

أدى تفشي وباء فيروس كورونا في العالم إلى إصابة أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الان، وإعلان حالة الاغلاق العام وتقييد حركة الناس في العديد من دول العالم في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

نحاول هنا أن نجيب على عدد من أبرز ما وصلنا من أسئلة واستفسارات بشأن هذا الوباء وتأثيراته وأعراضه وطبيعة الفيروس المسبب له فضلا عن سبل الوقاية منه.