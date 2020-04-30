دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصدر: الهند تصدر لأمريكا 50 مليون قرص هايدروكسي كلوروكين لمكافحة مصدر: الهند تصدر لأمريكا 50 مليون قرص هايدروكسي كلوروكين لمكافحة كورونا

نيودلهي/أحمد اباد (رويترز) - قال مصدر هندي مطلع إن الهند شحنت 50 مليون قرص من عقار هايدروكسي كلوروكين للولايات المتحدة على الرغم من تحذير جهات تنظيمية أمريكية من أن العقار المستخدم في علاج الملاريا ربما تكون له أعراض جانبية مضرة في حال استخدامه للعلاج من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تأتي الصفقة، وهي أكبر كمية دواء تصدرها الهند لأي دولة، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نيودلهي إطلاق صادرات هذا العقار كبديل محتمل لعلاج مرضى كورونا.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات مع الولايات المتحدة "تصل الكمية إلى 50 مليون قرص ... شركات تجارية تشتريها. العملية مستمرة".

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وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وهيئة الرقابة على الأدوية بالاتحاد الأوروبي وإدارة الصحة الكندية قد حذرت من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين مشيرة إلى أعراض جانبية منها اضطراب ضربات القلب وتسارعها بشكل خطير.

لكن هذه التحذيرات لم تحل دون تصدير العقار للولايات المتحدة حيث يستمر بعض الأطباء في وصفه لعلاج كوفيد-19.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)