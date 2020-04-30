الارشيف / اخبار الخليج

البرلمان المغربى يعلق سقف الدين الخارجى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المغربى يعلق سقف الدين الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر البرلمان المغربى، اليوم الخميس، قرارا حكوميا بتعليق سقف الدين الخارجى البالغ 31 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مما يسمح للحكومة باقتراض المزيد من العملة الصعبة للتعامل مع تداعيات فيروس ، وأبلغ وزير المالية محمد بنشعبون، أعضاء البرلمان، أن من شأن ذلك مساعدة الحكومة على تعويض انخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبى بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المغاربة العاملين فى الخارج وأعداد السائحين.

 

وبحلول 17 أبريل، بلغت احتياطيات المغرب الأجنبية 286 مليار درهم، ما يكفى لتغطية خمسة أشهر و11 يوما من الواردات.

 

Advertisements

وسحب المغرب، الذى يخطط لبيع سندات دولية هذا العام، هذا الشهر من خط سيولة لصندوق النقد الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزان مدفوعاته.

 

وقالت وزارة المالية، فى بيان أمس الأربعاء، إن ميزانية 2020 ستخضع للمراجعة فى ضوء التحديات الجديدة التى تشكلها الجائحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان المغربى يعلق سقف الدين الخارجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا