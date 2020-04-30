شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: الميليشيات تواصل إرهابها.. وحاولنا إعطاء فرصة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن رفض حكومة الوفاق للهدنة هو قرار الميليشيات، مشيرا إلى أن الميليشيات تواصل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف المدن.

وأضاف فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، حاولنا أكثر من مرة إعطاء فرصة للسلام لكن الميليشيات تواصل أعمالها الإرهابية.، متهما تركيا بمواصلة انتهاك السيادة الليبية.

وأمس، قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن الشعب ليس أمامه سوى خيارين إما السلام والمستقبل والقضاء على الميليشيات أو الاستسلام للغزو التركى، مؤكدا أن مشروع القيادة العامة للجيش هو مشروع الشعب الليبى وسيادته الوطنية.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى فى مؤتمر صحفى،: ننتظر من المجتمع الدولى أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي، كاشفا عن إصدار إعلان دستورى خلال الأيام المقبلة يشتمل على خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب.

وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أعلن وقف جميع العمليات العسكرية فى البلاد خلال شهر رمضان المبارك، محذرا من أن أى خرق لوقف إطلاق من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدى له بشكل فورى وصارم.

واتهم المسمارى فى مؤتمر صحفى قبل قليل، الميليشيات الإرهابية باستخدام المدفعيات الثقيلة داخل أحياء طرابلس، كاشفا عن سقوط 7 قتلى و 16 جريحا من الميلشيات.