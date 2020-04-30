شكرا لقرائتكم خبر عن " مفوضية اللاجئين": 500 ألف دولار من الكويت لمساعدة أكثر من 15 ألف نازح بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن إحدى المؤسسات الخيرية الكويتية المهتمة بإعانة المرضي المحتاجين قدمت مساهمة للمفوضية لدعم النازحين داخلياً في شمال سوريا.

ووقعت المفوضية والمؤسسة على اتفاقية بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم النازحين داخلياً في شمال سوريا، وتستهدف المنحة الرعاية الصحية من خلال تقديم الدعم النقدي لـ 2631 عائلة نازحة في شمال سوريا، حيث يقدر عدد المستفيدين الاجمالى بما يفوق 15786 فردا.

ومن جانبه، صرح د. محمد أحمد الشرهان رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن " التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على شراكات جديدة مع شركاء لهم وجودهم الميداني وخبرتهم الواسعة في مجال خدمة اللاجئين" لافتا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لآلاف النازحين في الداخل السوري، متمنيا أن يعود هذا التعاون بالنفع على إخواننا في سوريا الذين يعيشون وضعا مأساوياً حقيقياً وأن تكون هذه الاتفاقية

Advertisements

وفى نفس السياق، أعرب سامر حدادين، رئيس مكتب المفوضية في دولة الكويت عن جزيل الشكر والامتنان للمؤسسة على تبنيها قضية النازحين ومساهمتها المتمثل في دعم مشاريع المفوضية، لا سيما مشروع توفير المساعدات والمشروعات الصحية لآلاف العائلات الأكثر احتياجاً من النازحين"