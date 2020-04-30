تداول فيديو يوثق لحظات نقل متوفى بكورونا فى اليمن دون إجراءات صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء يمنيون فيديو يوثق نقل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في عدن، ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، الخميس، مجموعة من الأشخاص ينقلون المتوفى في سيارة إسعاف، دون أبسط قواعد الحماية أو الوقاية من الفيروس الذي اجتاح العالم، وفق العربية.
وكان وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أكد خلال حديث لقناة اليمن التلفزيونية، فجر اليوم تسجيل حالتى وفاة بكورونا في اليمن.
وفى وقت سابق رصدت السلطات الصحية اليمينة خمس إصابات في عدن، وذلك بعدما نبهت الأمم المتحدة من احتمال انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين ضعف الرعاية الطبية.
ويشار إلى أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي، كان قد أعربت في العاشر من أبريل عن أسفها إثر تسجيل أول إصابة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وحذرت المسؤولة الأممية في حينه من أن كورونا قد يكون "أحد أكبر التهديدات التي واجهت اليمن خلال الـ100 عام الأخيرة".
وأضافت جراندى، أن فى اليمن مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل، واستنادًا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور سبعة عشر يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات الأممية من أن هناك احتمالا حقيقيا من أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتكم اكتشاف الحالات المصابة مما يزيد من احتمالية أن تطغى الحالات بسرعة على القدرات الصحية.
وأضافت جراندي: "ليس هناك وقت لنضيعه. يجب توعية الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم."
ومن جانبه قال ألطف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "السجل واضح.. فقد تم وقف انتقال الفيروس في البلدان التي يكون فيها السكان على علم بما يجري وتم تحذيرهم منه، وحيث توجد إجراءات للفحص والتتبع والعزل."
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