شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الدفعة الثالثة من الليبيين العالقين بمصر وتجهيز الحجر الصحى لاستقبالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، التابعة للحكومة الليبية، اليوم الخميس، عن مغادرة الدفعة الثالثة من المواطنين العالقين في مصر، مشيرة إلى أنهم في طريقهم للعودة إلى البلاد.

وأوضح رئيس لجنة عودة العالقين الليبيين بمصر أحمد النمر، فى تصريحات صحفية، أن المجموعة الثالثة تبلغ 165 مواطن ليبى، مشيرا إلى أنه وصلت بالفعل المجموعتين وبلغ عددهم 907 مواطن.

وأضاف النمر أنه تم تجهيز أماكن للحجر الصحي في بلديات طبرق، وامساعد بالقرب من الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المسافرين لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم فى حجر صحى حسب توصيات السلطات الصحية، قبل عودتهم لمدنهم.

كانت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية في بنغازي، استقبلت السبت الماضي أولى الرحلات القادمة من الخارج، عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.

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وتم استقبال أيضا الدفعة الثانية الثلاثاء الماضي من المواطنين العالقين في مصر وعودتهم لليبيا.

وقالت الغرفة في بيان لها على "فيسبوك" إنها استكملت الإجراءات الصحية، وفقًا لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي بكل مهنية، كما قام فريق متخصص؛ بتقديم النصائح الإرشادية للقادمين، عن كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة سواء بالتطهير أو غسل اليدين، وطرق الوقاية ومكافحة العدوى والتباعد.

وأكدت الغرفة استمرار المراقبة الصحية اليومية في مقر الإقامة، من قبل العناصر الطبية التابعة للغرفة المركزية.

ودعت الحكومة الليبية المواطنين بالخارج الذين يريدون العودة إلى البلاد بتسجيل أسمائهم على موقع وزارة الخارجية، وشمل الكشف النهائي 1789 مواطنا ومواطنة.