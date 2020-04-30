شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تشغل خدمات ركاب محدودة خلال مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط طيران الإمارات، لتشغيل خدمات ركاب إلى الوجهات التالية، فرانكفورت فى / 2 و 4 و 6 و 9 و 11 و 13 مايو المقبل ، ولندن هيثرو 3 و 5 و 7 و 10و 12 و 14 مايو المقبل، موانيلا 3 و 6 و 8 و 10و 13و 15و 16 مايو المقبل، ساو باولو 3 مايو المقبل، وشنجهاى 2 مايو المقبل، وستسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين فى العودة إلى بلدانهم.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتعين على الراغبين فى السفر إلى شنجهاى الاتصال بسفارة أو قنصلية جمهورية الصين الشعبية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكى emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وسيسمح فقط، لمواطنى دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التى يسافرون إليها.

كما يتعين على جميع المسافرين، اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات فى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وعلى غرار الرحلات التى سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن، والتزاما بقواعد الصحة والسلامة، فإن الناقلة تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة من شأنه تقليل الاتصال وخطر انتشار فيروس كورونا المستجد ولا يتوفر على الطائرات أى مطبوعات للحد من مخاطر انتقال الفيروس من خلال اللمس.

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وأوقفت طيران الإمارات مؤقتا، خدمة السيارة مع سائق، وأغلقت الصالات الخاصة فى المطارات، ويجرى تحديد المقاعد على الرحلات مسبقا مع الأخذ فى الاعتبار إبقاء عدد منها شاغرة بين المسافرين الأفراد والعائلات بما يتوافق مع قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية، وحقيبة مستلزمات الأطفال، ويضاف لكل راكب وزن الأمتعة اليدوية المتاح لدرجته إلى المعدل المسموح لوزن حقائبه التى توضع فى عنبر الشحن.

ويتعين على الركاب، الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعى ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة ابتداء من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات فى المطار كما ينبغى عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.. ولن يتم قبول المسافرين الذين لا يحملون حجوزات مؤكدة على الرحلات المذكورة.

وتخضع جميع طائرات الإمارات، لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبى بعد كل رحلة.