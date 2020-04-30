المغرب: تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ 4423

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغرب تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.
شددت وزارة الصحة المغربية على أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأشارت الصحة المغربية إلى أنه تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.
وأهابت الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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