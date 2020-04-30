كورونا.. وفاة في ليبيا و19 إصابة في الصومال

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت ليبيا، الخميس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصد الصومال 19 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في بيان إن "إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 3 بعد تسجيل وفاة جديدة".

ولم تسجل ليبيا أي إصابات جديدة لليوم السادس على التوالي، ليستقر إجمالي الإصابات عند 61، بينها 3 وفيات و18 متعافيا، حسب البيان.

Advertisements

فيما رصدت وزارة الصحة الصومالية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 601، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بينها 37 وفاة و31 متعافيا.

وحتى عصر الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و249 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 229 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و17 ألفا، وفق موقع "وورليد متيرز" المختص برصد ضحايا الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.