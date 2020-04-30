كورونا.. 12 وفاة في مصر و6 بالجزائر

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 12 وفاة بـ"كورونا"، فيما رصدت الجزائر 6 وفيات.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 392 بعد تسجيل 12 حالة.



وأضافت الوزارة، أنها رصدت 269 إصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و537.



وأوضحت أن بين إجمالي الإصابات 392 وفاة، وألف و381 حالة تعاف.



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وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 6 وفيات بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 450.



وأوضحت الوزارة أنها رصدت 158 إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و6 إصابات.



ووفق البيان ذاته، فإن إجمالي الإصابات بينها 450 وفاة، وألف و779 متعافيا.



وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و251 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 229 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و18 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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