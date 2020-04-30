نتنياهو يرحب بقرار ألمانيا حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية.

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، "أرحب بوضع منظمة حزب الله الإرهابية خارج القانون".

وتابع "ألمانيا تنضم في هذا القرار إلى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول في أمريكا اللاتينية التي اتخذت سابقا هذه الخطوة".

وأضاف نتنياهو، "يجب على كل الدول المحبة للسلام أن تدين المنظمات الإرهابية وأن تمتنع عن تقديم أي دعم لها، سواء كان مباشرا أو غير مباشر".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، حظر أنشطة حزب الله اللبناني في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ستيف ألتر، إن "حزب الله، منظمة شيعية إرهابية"، مضيفًا أن وزير الداخلية هورست سيهوفر، أصدر قرارًا بحظر أنشطته في البلاد.

وحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" الاستخباراتية المحلية، فإن هناك نحو 1000 شخص من أتباع "حزب الله" في ألمانيا.

وفي 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ"حزب الله"، لكنها قاومت ضغوطا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.

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