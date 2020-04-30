غزة: مواردنا الصحية هشة في مواجهة كورونا بسبب الحصار

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، من "هشاشة الموارد الصحية المتاحة" لمواجهة فيروس كورونا، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن "استمرار الحصار يجعل الموارد الصحية المتاحة هشة أمام ما هو مطلوب لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف القدرة، "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل التبعات الخطيرة للأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع".

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وتابع "على كافة الجهات المعنية بالعمل المباشر على رفع الحصار وإسناد (دعم) قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات (المستلزمات) الطبية، ومواد الفحص المخبري، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة".

ولفت القدرة، إلى أن القطاع سجل 17 إصابة بكورونا؛ تعافى منها 12، ولا تزال 5 حالات تحت العلاج بمستشفى العزل في معبر رفح، جنوبي القطاع.

ويعاني قطاع غزة، المحاصر من إسرائيل للعام الـ13 على التوالي، من ضعف في النظام الصحي، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

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