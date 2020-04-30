مصدر أمني: مقتل 7 من مسلحي "داعش" شمالي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمقتل 7 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، خلال عملية تمشيط بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة صلاح الدين برتبة نقيب، للأناضول، إن قوات مشتركة من الجيش و"الحشد الشعبي" نفذت حملة تمشيط بمناطق نائية قرب سلسلة جبال حمرين شمالي محافظة صلاح الدين بحثا عن فلول "داعش".

وأضاف أن العملية جرت بإسناد من مروحيات هجومية، وأسفرت عن مقتل 7 من مسلحي التنظيم الإرهابي.

و لفت المصدر ذاته إلى أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على 5 مخابئ لمسلحي التنظيم تحتوي على أسلحة وعبوات متفجرة.

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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وقبل 10 أيام، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب القضاء على 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.