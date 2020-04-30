قطر: 845 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 129 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت قطر اليوم الخميس تسجيل 845 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما كشفت في الوقت نفسه عن أن الفحوص الطبية أكدت تماثل 129 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 13409 حالات موضحه أن أغلب الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واضاف البيان ان باقي حالات الإصابة الأخرى تعود لمواطنين ومقيمين خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

واوضح انه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

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وكشف عن تسجيل 129 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 1372 حالة.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا.

واضاف ان الوزارة ضاعفت في المدة الأخيرة جهود تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوص مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض سابقا.