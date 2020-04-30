دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مدير مكتب ميركل: مد إجراءات التباعد الاجتماعي في ألمانيا حتى 10 مايو

من توماس سيثال و بول كاريل

برلين (رويترز) - قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل اجتماع رفيع المستوى يوم الخميس لمراجعة القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا إن إجراءات التباعد الاجتماعي ستُمدد حتى العاشر من مايو أيار.

وقال هيلجه براون إن ميركل ورؤساء حكومات الولايات سيبحثون خططا لإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال واستئناف الأحداث الرياضية لكنهم سينتظرون حتى السادس من مايو أيار للحصول على بيانات عن آثار الخطوات الأولى المتخذة لتخفيف القيود قبل اتخاذ خطوة جديدة.

وقال براون لشبكة تلفزيون (إن-تي.في) "القيود على المخالطة ستُجدد بالتأكيد في الوقت الراهن حتى العاشر من مايو".

وبدأت ألمانيا، أكبر وأهم اقتصاد في أوروبا، تخفيف إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي فسمحت لبعض المتاجر بفتح أبوابها بشرط الالتزام بقواعد صارمة للتباعد الاجتماعي. لكن ميركل ومستشاري الحكومة يشعرون بالقلق من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس مجددا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المتاحف والمعارض والنصب التذكارية وحدائق الحيوان وحدائق النباتات سيسمح لها بفتح أبوابها إذا التزمت بإجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى. وسيساعد تمويل بقيمة عشرة ملايين يورو (10.88 مليون دولار) المتاحف على تنفيذ التعديلات المطلوبة.

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ولم يتضح موعد تطبيق ذلك. كما أن حدائق النباتات والحيوان مفتوحة بالفعل في بعض الولايات مثل برلين.

وذكرت مجلة فوكوس أن الكنائس ستفتح أبوابها.

وقال معهد كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس إن معدل انتشار الفيروس بلغ 0.76 في المتوسط انخفاضا من 0.96 في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويعني رقم 0.76 أن مئة مصاب بمرض كوفيد-19 يمكنهم نقل العدوى في المتوسط إلى 76 شخصا آخرين وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة سيقل بمرور الوقت.

وأظهرت بيانات المعهد في وقت سابق يوم الخميس زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا 1478 حالة ليصل الإجمالي إلى 159119 حالة، في حين زاد عدد الوفيات 173 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6288 شخصا، لكن ما زالت أعداد الوفيات أقل منها في الدول الأوروبية الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)