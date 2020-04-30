إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة

جاكرتا (رويترز) - أعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 347 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10118 حالة، متجاوزا للمرة الأولى حاجز العشرة آلاف حالة.
وقال يوريانتو إنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا.
وأجرت السلطات في إندونيسيا أكثر من 72300 اختبار للكشف عن الفيروس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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