الارشيف / اخبار الخليج

إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس 10 آلاف حالة

جاكرتا (رويترز) - أعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 347 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10118 حالة، متجاوزا للمرة الأولى حاجز العشرة آلاف حالة.

وقال يوريانتو إنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا.

وأجرت السلطات في إندونيسيا أكثر من 72300 اختبار للكشف عن الفيروس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا